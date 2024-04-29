D100 Karayolunda makas atan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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D100 Karayolunda makas atan şahıslar yakalandı

D100 Karayolunda makas atan şahıslar yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan incelemeler sonucunda D100 Karayolu'nda trafik güvenliğini tehlikeye atan şahısları yakaladı. Yakalanan şahıslara toplamda 34 bin 36 TL idari para cezası uygulandı.

29.04.2024 00:14
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D100 Karayolunda makas atıp trafik güvenliğini tehlikeye atan şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslara idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Olay 27 Nisan günü D100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler ile ilgili yapılan incelemelerde otomobilleri ile makas atıp trafik güvenliğini tehlikeye atan Y.E.Y., T.M.A., S.K.U. ve O.E.Y. isimli şahıslar yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Yakalanan şahıslara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 46/2-G "Makas atmak" maddesinden 6 bin 439'ar TL, 56/1-A (Sürücünün geçme dönme, duraklama, durma ve park etme gibi haller dışında şerit

değiştirmesi) maddesinden 690'ar TL, 56/1-C (Yakın takip) maddesinden 690'ar TL, 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 690'ar TL olmak üzere toplamda 34 bin 36 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa D100 Karayolunda makas atan şahıslar yakalandı - Son Dakika

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