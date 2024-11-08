D100 Yeniden Açıldı: 14 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

D100 Yeniden Açıldı: 14 Yaralı

Çankırı'da meydana gelen kazanın ardından D100 karayolu, trafikteki araçlar kaldırıldıktan sonra açıldı.

08.11.2024 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 kişinin yaralandığı kaza sebebiyle kapanan D100 yeniden trafiğe açıldı

ÇANKIRI - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 14 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası sebebiyle kapanan D100 karayolunun Samsun istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaza, öğlen saatlerinde D100 karakolu Göynükçukuru köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan ve sürücüleri öğrenilemeyen 18 LE 111 plakalı Otokar marka midibüs, 34 MBP 477 plakalı, Murat Lojistik firmasına ait kamyon ve 34 HZ 2272 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan E.Ö., H.K., S.Y., F.T., İ.T., C.A., B.T., G.Y., A.Y., M.K., C.K., Z.K., F.A. ve E.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafiğe kapanan D100 karayolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Samsun istikametindeki trafik akışı karşı istikametten kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araçların kaldırılması ile Samsun istikameti yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazada yaralanan vatandaşların araçlardan çıkartılma anı ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların büyük panik yaşadığı görülüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Çankırı, Ulaşım, trafik, Sağlık, Samsun, Çerkeş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa D100 Yeniden Açıldı: 14 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
17:36 20 Yıl Sonra Kayıp Kız Kardeşler Bulundu 20 Yıl Sonra Kayıp Kız Kardeşler Bulundu
07:37 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi Kilit isim konuşmadı Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı
10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
09:56 Elon Musk’ın kızı Vivian, Trump’ın başkanlığı sonrası ABD’yi terk etmeyi planlıyor Elon Musk'ın kızı Vivian, Trump'ın başkanlığı sonrası ABD'yi terk etmeyi planlıyor
09:53 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı
09:45 Uzmanlar Marmara için uyardı Uzmanlar Marmara için uyardı
09:37 Özgür Özel’in ’’MİT’’ iddiaları sonrası İbrahim Kalın’dan telefon Özgür Özel'in ''MİT'' iddiaları sonrası İbrahim Kalın'dan telefon
09:36 Bitcoin’e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF’si tarih yazdı Bitcoin'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF'si tarih yazdı
09:34 Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu’nun üstünü neden çizdiğini anlattı Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı
09:30 Sadece Fenerbahçe yenildi İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum
09:19 Galatasaray’ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
08:47 Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu’da kar yağışı görülebilecek Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 22:26:22. #1.12#
SON DAKİKA: D100 Yeniden Açıldı: 14 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.