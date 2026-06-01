Daejeon'da Fabrika Patlaması: 5 Ölü - Son Dakika
Daejeon'da Fabrika Patlaması: 5 Ölü

01.06.2026 12:26
Güney Kore'nin Daejeon şehrindeki roket yakıtı tesisinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de savunma ve havacılık şirketi Hanwha Aerospace tarafından işletilen bir fabrikada patlama meydana geldi. Daejeon şehrindeki fabrikada bulunan roket yakıtı üretim tesisinde yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan birinin ağır yanıklar nedeniyle durumunun kritik olduğunu bildirdi.

"Ölenlerin kimlikleri henüz belirlenemedi"

Olayın ardından açıklama yapan sağlık yetkilisi, "Ölenlerin bedenleri ağır şekilde zarar gördüğü için kimlikleri henüz belirlenemedi" dedi. İtfaiye yetkilileri ise yangının bir patlamayla başladığını, ancak patlamanın nedeninin hala araştırıldığını söyledi.

"Patlama, roket yakıtı üreten araçlardaki patlayıcı maddelerin suyla temizlendiği sırada meydana gelmiş olabilir"

Hanwha Aerospace'ten yapılan açıklamada, patlamanın roket yakıtı üreten araçlardaki patlayıcı maddelerin suyla temizlendiği sırada meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Şirket, ölenlerin ikisinin 20'li yaşlarında geçici işçiler olduğunu ve hepsinin Hanwha çalışanı olduğunu açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, kazaya müdahale için tüm kaynakların seferber edilmesini ve soruşturma başlatılmasını istedi. - DAEJEON

Kaynak: İHA

