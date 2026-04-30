Dağlık alanda otlarken mağaraya düşen inek mağaraya inebilecek kasap bulunamayınca telef oldu

30.04.2026 13:58  Güncelleme: 14:03
Antalya'nın Alanya ilçesinde 15-20 metre derinliğindeki mağaraya düşen 9 aylık inek, ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 15-20 metre derinliğindeki mağaraya düşen 9 aylık inek, ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen kurtarılamadı. İnek sahibi Mustafa Kahya "Hayvan oraya nasıl sıkışmış, beni içeriye iple salın ben bakayım. Baytar gelsin, siz buradayken kessin hayvanı" diyerek çaresizliğini dile getirdi. Mağaraya inebilecek kasap bulunamayınca inek bulunduğu yerde telef oldu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Alanya'nın İspatlı Mahallesi Tilkili mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dağlık alanda otlayan 9 aylık inek, yaklaşık 15-20 metre derinliğindeki mağaraya düştü. İneğin seslerini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ancak akşam saatlerinde havanın kararması nedeniyle kurtarma çalışmaları güvenlik gerekçesiyle durdurularak sabah saatlerine ertelendi.

Zamanla yarış

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye yeniden gelen ekipler mağaraya inerek ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, hayvanın halen hayatta olduğunu belirlerken, yaklaşık 2-3 saat süren yoğun çabalara rağmen bulunduğu yerde sıkışan inek bulunduğu noktadan çıkarılamadı.

"Hayvan oraya nasıl sıkışmış"

Olay sırasında büyük üzüntü yaşayan hayvan sahibi yaşlı adam, "Hayvan oraya nasıl sıkışmış, beni içeriye iple salın ben bakayım. Baytar gelsin, siz buradayken kessin hayvanı" diyerek çaresizliğini dile getirdi. Hayvan sahibinin oğlu Haşim Kahya'nın bir kasapla yaptığı görüşmeden de sonuç alınamadı.

İnek sahibinin oğlu Haşim Kahya, "Bizim çocukluğumuz burada geçti. Mağara orman alanı içerisinde. Mağaranın içi ileriye doğru devam ediyor. Hayvan dün akşam 16.00 sıralarında düşüyor. Arkadaşlar AFAD ve itfaiyeye bildirdiler. Akşam yapılan kurtarmada hiçbir sonuca ulaşılamadı. Bugün gündüz yapılan çalışmalarda hayvan düştükten sonra ileriye doğru devam ettiği, orada dar bir alana sıkıştığı tespit edildi. Hayvanı oradan çıkarmak mümkün olmadı. Hayvanın vücudun kırıklar olduğu çıkarılsa bile kesileceği, çıkarmakta mümkün olmadığı için oraya kasap çağırıp kestireceğiz. Bu şekilde acı çekmemiş olacak" dedi.

Hayvan sahibinin oğlu Haşim Kahya birçok kasap ile irtibata geçtiği ancak hiçbir kasabın mağaraya inip hayvanı kesmeyi kabul etmediği için mağarada sıkışan 9 aylık inek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp telef oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
