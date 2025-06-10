Daha 18 yaşındaydı! Falezlerden ölüme böyle atladı - Son Dakika
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Daha 18 yaşındaydı! Falezlerden ölüme böyle atladı

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Daha 18 yaşındaydı! Falezlerden ölüme böyle atladı
10.06.2025 09:28
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Daha 18 yaşındaydı! Falezlerden ölüme böyle atladı
Haber Videosu

Antalya Konyaaltı'nda falezlerden denize atlayan genç, sert bir şekilde suya çakıldı. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi bayram tatilinde acı bir olaya sahne oldu. Arkadaşlarıyla birlikte falezlere çıkan bir genç, metrelerce yükseklikten denize atlayarak sert bir şekilde suya çakıldı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar, arkadaşlarının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gencin suya çarptıktan sonra hareketsiz kaldığı ve kısa sürede denizin dibine battığı görülüyor.

VATANDAŞLAR SUDAN ÇIKARDI

Çevredeki vatandaşlar hemen denize atlayarak genci sudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gence kalp masajı yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç yaşamını yitirdi.

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Son Dakika 3.Sayfa Daha 18 yaşındaydı! Falezlerden ölüme böyle atladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bayram ÖZSOY:
    oglum atlayacaksanda o sekilde atlanır mı. cok yazık gencecik cocuk. ruhu sad olsun 17 1 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    çok üzücü.... 14 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Eski bir atasözü derki dötüyle inatlaşan altına mıçarmış 5 6 Yanıtla
  • İlker Bayram:
    Siz neyin peşindesiniz anlamıyorum ki? Betonla suyun ne farkı bar yazık günah kardeşim neyin peşindesiniz.ALLAH rahmet eylesin demek ten başka birşey bırakmıyorsunuz.. 4 3 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    Ona buna Havva attim cocuklar bilinç siz yazık günah anneyi düşenemiyorum yazık olmuş cok özüldüm rabbim mekanını cennet eylesin yaz geldi önlem alınması coğu kişi bu şekilde veya boğularak can kaybı olacak 3 0 Yanıtla
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