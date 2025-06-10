Daha 18 yaşındaydı! Falezlerden ölüme böyle atladı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi bayram tatilinde acı bir olaya sahne oldu. Arkadaşlarıyla birlikte falezlere çıkan bir genç, metrelerce yükseklikten denize atlayarak sert bir şekilde suya çakıldı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar, arkadaşlarının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gencin suya çarptıktan sonra hareketsiz kaldığı ve kısa sürede denizin dibine battığı görülüyor.

VATANDAŞLAR SUDAN ÇIKARDI

Çevredeki vatandaşlar hemen denize atlayarak genci sudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gence kalp masajı yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç yaşamını yitirdi.