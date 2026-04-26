Daire içerisinde ve bahçede biriktirilen çöpler vatandaşı isyan ettirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde belediye ekiplerince daha önce iki kez temizlenen ve 2 kamyon çöpün çıktığı dairede yeniden çöp ve atık malzemelerin biriktirilmesi apartman sakinlerini isyan ettirdi. Fare ve hamam böceklerinin sardığı binada vatandaşlar, çocuklarını yalnız sokağa salmazken, "Evimi terk edecek noktaya geldim" diyerek yetkililerden acil çözüm istedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın zemin katında oturan yaşlı kadının daire içerisinde ve bahçede biriktirdiği çöpler binada oturanları isyan ettirdi. Daha önce 2 kez temizlenmesine rağmen yaşlı kadının çöp ve atık malzemeleri biriktirmeye devam etmesi nedeniyle apartmanı fare ve hamam böceklerinin bastığını belirten apartman sakinleri, belediyeye şikayette bulundu. Dairenin içerisinde ve balkonlarında da çöplerin olduğunu belirten sakinler, dairedeki çöplerin de temizlenmesi için kamu kurumlarına müracaatta bulundular.

Vatandaşların şikayeti üzerine Serik Belediyesi zabıta ve temizlik işleri ekipleri, apartman bahçesinde bulunan 2 kamyon çöpü toplayarak temizlik çalışması yaptı. Apartman sakinleri, böcekler nedeniyle her gece evlerinde nöbet tutup, yatak çarşaflarını defalarca çırpıp yeniden sermek zorunda kaldıklarını belirtti. Apartmanın bahçesi olduğu için tercih ettikleri evde fare ve hamam böcekleri korkusuyla çocuklarını yalnız dışarı çıkaramadıklarını belirten apartman sakinleri, çocukların psikolojisini ve halk sağlığını tehdit eden bu "çöp evin" bir an önce temizlenmesi için konuyu mahkemeye taşıdı.

"Çarşaf çırpmaktan bıktım"

Apartmanı basan haşereler nedeniyle her gece evinde nöbet tuttuğunu ve dört gözle mahkemeden çıkacak kararı beklediklerini belirten apartman sakini Nazan Ekici, "Evimde her gece nöbet tutuyorum. 4'e kadar, çocuğum uyumuyor. Sabah 5'te 6'da kalkıyoruz zaten. Hamam böcekleri yüzünden çarşafları her gece çırpıp çırpıp tekrar seriyorum. Bana da yazık, sesimizi birisi duysun artık. Komşum mahkemeye başvuru yaptı. Henüz mahkeme sonuçlanmadı. Her gece çarşaf çırpmaktan bıktım. Çocuğumu aşağıya oynamaya bırakamıyorum fareden, yılan korkusuna. Ben bu evi bahçesi var diye aldım ama çocuğum oynayamadıktan sonra ne yapayım?" şeklinde konuştu.

"Evimi terk edecek noktaya geldim"

Çöp biriktiren kadının tedavi edilmesi gerektiğini belirten Semra Sarıdağ ise, "Biz temizliyoruz bahçeyi, o taşıyor, yine topluyor. Her yere başvurduk, hiçbir sorun çözülmedi. Artık psikolojim bozuldu. Evimden çıkacağım, kiraya gireceğim, o dereceye geldim. Bir komşum, arkadaşım evime gelmiyor. Çocuğumun okul arkadaşları gelmiyor. Çöp biriktiren kişi, tek başına yaşıyor. Kocası gitti, tek başına kaldı. 'Hasta' diyorlar. Hastaysa götürüp tedavisini yaptırsınlar. Çöpten aldığı şeyi eve getiriyoruz. Artık burada yapamıyoruz. Evimizin her yerinde kocaman kocaman fareler ve hamam böcekleri var. Çocuğum yatamıyor sabaha kadar korkuyor, bahçeye inemiyoruz. Lütfen bize yardımcı olun" diye konuştu.

"Böcekler beni yiyecek"

Torununun yaşadığı korkudan dolayı kendisini bırakmadığını anlatan Emine Aksu'da, "Torunum beni evime salmıyor. 'Beni böcek yiyecek anneanne, gitme' diyor. 'Böcekler gece beni yiyecek, bekle beni' diyor. Ağlıyor her gece. Buranın temizlenmesini istiyorum. Çocuğum çok korkuyor, ağlıyor her gece. Torunum bu durumdayken, evine gidebilir misin? Gidemem, çocuğumla burada kalıyorum. Kendim de pislikten, tiksinmemden o merdiven yanlarından girip çıkarken hasta oldum" dedi. - ANTALYA