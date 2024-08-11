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Dairede çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

Apartmanı kaplayan dumanlar paniğe neden oldu

ANTALYA - Antalya'da bir dairede çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü. Komşularının haber vermesi ile gelen ikamet sahibi kadın yangın sırasında evde olduğunu düşündüğü eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu görünce rahat bir nefes aldı.

Yangın, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 255 sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Daireden dumanlar çıktığını gören diğer apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada merdiven boşluğunu kaplayan ve diğer dairelere de dumanların girmesi nedeniyle apartman sakinleri büyük panik yaşayarak kendilerini dışarı attı. Evlerinden çıkan apartman sakinlerinin yanan dairenin kapısını çalmasına rağmen daireden cevap alınamaması endişeye neden oldu.

Eşine uzun uzun sarıldı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Yapılan kontrollerde apartman dairesinde kimsenin olmaması yüreklere su serpti. Bu sırada ikametine gelen isminin Alican olduğu öğrenilen daire sahibi itfaiye ekiplerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Klimanın elektrik aksamında çıktığı değerlendirilen yangında dairede maddi hasar meydana geldi. Yangını haber alarak kardeşi ile birlikte gelen daire sahibi kadın eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu görünce rahat bir nefes alarak eşine uzun uzun sarıldı.