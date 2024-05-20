Dakikalarca drift attı, kamerayı görünce kaçtı
BURSA - Bursa'da bir Tofaş sürücüsü, boş bulduğu alanda dakikalarca drift attı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen Tofaş sürücüsü, bölgeye gelerek dakikalarca drift attı. Kendisini uyarmaya gelen güvenlik görevlilerini dinlemeyen sürücü, güvenliklerin drift attığı anları kayda aldığını görünce bölgeden uzaklaştı. Drift anları saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
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