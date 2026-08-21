Dalaman’da işyeri yangını

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir işyerinde başlayan yangın, bitişiğindeki işletmeye de sıçraması sonrası itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıktığı işletme tamamen yanarken, bitişiğindeki kahvehane ise kısmen zarar gördüğü açıklandı.

Yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman itfaiye ekipleri sevke dildi. Dalaman Ege Mahallesi'ndeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangın nedeniyle döner salonu tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki kahvehanede ise kısmi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.