Dalaman\'da Kabloya Dolanan Leylek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir apartmanın en üst katındaki kabloya dolanan Leylek, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, Dalaman ilçesi Merkez Mahallesindeki bir binanın çatısında kabloya dolanan Leylek olduğu ihbarı yapıldı. İhbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmanın dairesinin en üst katında kabloyla dolanan leylek itfaiye ekiplerinin merdiven ile ulaşmasının ardından kurtarılarak tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı. - MUĞLA