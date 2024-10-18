Dalaman'da Orman Yangınına TSK Desteği - Son Dakika
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Dalaman'da Orman Yangınına TSK Desteği

MSB, Muğla Dalaman'daki orman yangınları için 5 helikopterin görevlendirildiğini açıkladı.

18.10.2024 12:57
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele etmek için TSK tarafından 5 helikopter görevlendirildiğini duyurdu.

MSB, Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olması için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 5 helikopter görevlendirildiğini duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dalaman'da Orman Yangınına TSK Desteği - Son Dakika

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