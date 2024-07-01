Dalgıçlar, boğulma tehlikesi geçiren şahsı kurtardı

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Boğulma tehlikesi geçiren şahsı dalgıçlar kurtardı

SAMSUN - Samsun'da denize giren bir kişi şiddetli dalgalardan dolayı karaya çıkamayınca boğulma tehlikesi geçirdi. Şahsı, denize giren dalgıçlar kurtardı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinde meydana geldi. Serinlemek içinde deniz giren Özkan Akın (25), bir süre sonra akıntıya kapıldı. Rüzgarlı hava dolayısıyla hırçınlaşan Karadeniz'de şiddetli dalgalardan dolayı karaya yüzemeyen şahsı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalış timi sevk edildi. Cankurtaranlar da boğulma tehlikesi geçiren şahsa müdahale etti. Akabinde kolluk kuvvetleri şahsı polis botuna bindirerek karaya çıkardı.