Dalgıçlar midye çiftliğinde kayıp mürettebatı arıyor - Son Dakika
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Dalgıçlar midye çiftliğinde kayıp mürettebatı arıyor

Dalgıçlar midye çiftliğinde kayıp mürettebatı arıyor

İmralı Adası açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları devam ederken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, midye çiftliğine dalış yaparak arama çalışmalarını sürdürüyor. Dalgıçlar, midye çiftliğinin içindeki halatları kontrol ederek, cansız bedenin takılma ihtimalini gözlemliyor.

27.02.2024 21:47
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Dalgıçlar kayıp mürettebatı aramak için midye çiftliğine dalış yaptı

BURSA - İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları sürerken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, midye çiftliğine dalış gerçekleştirerek arama çalışmaları yapıyor.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemideki arama çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar, sabah erken saatlerde geminin enkazına dalış yaparak, 4 kayıp mürettebatı arama çalışması gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar midye çiftliğine dalış gerçekleştirdi. Üst kısmından dubalarla bağlı olan ve 20 metre derinliğe kadar inen halatlarla dolu midye çiftliği, herhangi bir cansız bedenin takılma ihtimaline karşı dalgıçlarla kontrol ediliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dalgıçlar midye çiftliğinde kayıp mürettebatı arıyor - Son Dakika

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