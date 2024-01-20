Dalgınlığı az daha hayatına mal oluyordu

DENİZLİ - Denizli'de yolun karşısına geçerken halk otobüsünü fark edemeyen bir kişi, otobüsün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçen 65 yaşlarındaki bir kişi, seyir halindeki belediye halk otobüsünü fark edemedi. Otobüsün çarptığı yaşlı adam, savrularak kafasını kaldırıma vurdu. Olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayda belediye otobüsünün yan camları kırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.