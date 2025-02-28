Daltonlar ve Zehir Tacirleri Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika
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Daltonlar ve Zehir Tacirleri Türkiye'ye İade Edildi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Daltonlar suç örgütü yöneticisi Sinan Memi ve zehir taciri Atakan Avcı'nın ülkeye iade edildiğini açıkladı.

28.02.2025 08:43
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Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan Daltonlar suç örgütü yöneticilerinden Sinan Memi Polonya'dan, kırmızı bültenle aradığımız zehir taciri Atakan Avcı'yı Bulgaristan'dan ülkemize geri getirdik"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan Daltonlar organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi'yi Polonya'dan, kırmızı bültenle aranan zehir taciri Atakan Avcı'yı ise Bulgaristan'dan ülkeye geri getirdiklerini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle aradığımız Daltonlar organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi'yi Polonya'dan, kırmızı bültenle aradığımız zehir taciri Atakan Avcı'yı Bulgaristan'dan ülkemize geri getirdik" bilgisini verdi.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Bizden kaçamayacaklar" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Ülkemiz adli makamlarınca 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tasarlayarak Öldürme, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti, Terör Örgütü Propagandası Yapma' dahil 10 ayrı suçtan 20 yakalama emri ile 3 yıldır ulusal seviyede kırmızı bülten ile 'Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından ise 1 yıldır uluslararası seviyede aranan Daltonlar organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi, ülkemiz adli makamlarınca 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme' suçundan 30 yıl hapis cezası ile yargılanmasına yönelik ülkemize iadesi amacıyla 1 yıldır uluslararası seviyede aranan Atakan Avcı ülkemize getirilmek üzere; Adalet Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımız ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen ortak çalışmalar sonucu; Polonya ve Bulgaristan'da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklandı. Sinan Memi Polonya'dan, Atakan Avcı ise Bulgaristan'dan teslim alınarak, EGM- Havacılık Daire Başkanlığının koordinesinde; EGM-Özel Harekat Başkanlığı personeli ile adli makamlarımıza teslim edilmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi. Adalet ve Dışişleri Bakanlarımızla operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızı, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."

Kaynak: İHA

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