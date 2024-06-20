Danimarka Başbakanı'na Yumruklu Saldırı Yapan Şahsın Tutukluluğu Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Danimarka Başbakanı'na Yumruklu Saldırı Yapan Şahsın Tutukluluğu Devam Ediyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e 7 Haziran'da yumruklu saldırı düzenleyen saldırganın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi. Saldırganın alkollü olduğu ve olaydan önce bir marketten içki çaldığı belirtildi. Mahkeme, saldırganın tutukluluk halinin devam etmesine ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran'da görülmesine karar verdi.

20.06.2024 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e yumruklu saldırı düzenleyen şahsın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e 7 Haziran'da yumruklu saldırı düzenleyen 39 yaşındaki Polonyalı saldırgan hakim karşısına çıktı. Savcı Line Steffensen, saldırganın olay sırasında alkollü olduğunu ve Frederiksen ile karşılaşmadan hemen önce bir marketten alkollü içki çaldığını aktararak, saldırganın beş yıl önce Danimarka'ya taşınmasından bu yana hırsızlık suçundan birçok kez tutuklandığını ifade etti. Mahkemeye saldırı sonrası alınan Frederiksen'in tıbbi raporu da sunuldu.

Saldırgan ise hakkındaki suçlamaları reddederek, ne olduğunu hatırlamadığını söyledi.

Mahkeme, 1 saatten az süren duruşmada saldırganın tutukluluk halinin devam etmesine ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran'da görülmesine karar verdi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Frederiksen ve birkaç tanığın devam eden soruşturma kapsamında sorgulandığı aktarıldı. Frederiksen'in polis sorgusunda, adamın kendisine yaklaştığını ve anlaşılmaz bir şeyler söylediğini, ardından omzuna yumruk attığını ifade ettiği belirtildi. - KOPENHAG

Kaynak: İHA

Mette Frederiksen, Danimarka, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Danimarka Başbakanı'na Yumruklu Saldırı Yapan Şahsın Tutukluluğu Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:46 Çanakkale’de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı, 1 mahalle tahliye edildi Çanakkale'de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı, 1 mahalle tahliye edildi
18:05 CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil
16:46 Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi
16:11 Sırbistan, EURO 2024’ten çekilme tehdidinde bulundu Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu
14:50 Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler
19:09 Uzmanlar, silah üreticilerine İsrail’e silah tedarikini durdurma çağrısı yaptı Uzmanlar, silah üreticilerine İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı yaptı
18:01 Son saniyede gelen hayat öpücüğü Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı Son saniyede gelen hayat öpücüğü! Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı
17:41 Batshuayi takımdan ayrılıyor mu Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu Batshuayi takımdan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu
17:06 Sinan Ateş cinayetinin kilit isminin, suikasttan önce ve sonra üst düzey polisle görüştüğü ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinin kilit isminin, suikasttan önce ve sonra üst düzey polisle görüştüğü ortaya çıktı
16:42 Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı
16:08 Termometreler 52 dereceyi gösterdi Serinlemek isteyenler her yolu deniyor Termometreler 52 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler her yolu deniyor
15:50 Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu
15:47 Uşak’ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi Uşak'ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi
15:20 Yapılan yorumları görmeniz lazım Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 20:15:30. #1.13#
SON DAKİKA: Danimarka Başbakanı'na Yumruklu Saldırı Yapan Şahsın Tutukluluğu Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement