Danimarka'daki Billund Havalimanı bomba ihbarının ardından tahliye edildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Danimarka'nın Billund kentindeki havalimanına bomba ihbarı yapıldı. Havalimanındaki tüm yolcular ve personel tahliye edildi. Polisten yapılan açıklamada, bomba tehdidiyle bağlantılı olarak 1 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Polis Michael Weiss, "Tahliye sakin bir şekilde yapıldı, yolcular talimatlarımızı takip etti" dedi. Weiss, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü, havaalanının ne zaman açılacağının bilinmediğini belirtti.
Polis, bomba arama köpekleri ve Danimarka Silahlı Kuvvetlerinin bomba imha ekipleri havalimanındaki incelemelerini sürdürüyor. - KOPENHAG
Son Dakika › 3.Sayfa › Danimarka'daki Billund Havalimanı Bomba İhbarı Sonrası Tahliye Edildi - Son Dakika
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