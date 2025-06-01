Sosyal medyada Danla Bilic adıyla bilinen fenomenin, şiddet gördüğü ve dayısını tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan eski erkek arkadaşı B.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Danla Bilic olarak tanınan Neslihan Aktepe (30), erkek arkadaşı B.Ç. tarafından Göktürk Mahallesi Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nün kafeteryasında darp edilmişti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şüpheli, polis ekiplerince Denizli'de gözaltına alınmıştı. B.Ç. emniyet ifadesinde ise suçlamaları reddetmişti. Öte yandan şüpheli, 4 gün sonra serbest bırakılmıştı.
Sosyal medyada açıklamalarda bulunan fenomen, şüphelinin Aktepe'nin Kütahya'da ki dayısını arayarak, "Kızınızın ölüm haberini 3-4 güne alırsınız" şeklinde tehditler savurduğunu iddia etti.
İddialar sonrası yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, B.Ç.'yi Eyüpsultan'da bir adreste tekrar gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. B.Ç., sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Danla Bilic'i ölümle tehdit eden eski sevgili yeniden gözaltına alındı - Son Dakika
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