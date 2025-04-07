Dans Eden Sürücüye 22 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Dans Eden Sürücüye 22 Bin TL Ceza

Bolu'da dans ederken düşen sürücüye, trafiği tehlikeye sokmaktan 22 bin lira ceza kesildi.

07.04.2025 23:02
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Trafiği tehlikeye düşürüp dans etmişti, uygulama noktasında trafik polisi yüzünü tanıdı: 22 bin lira ceza

BOLU - Bolu'da araç kullandığı esnada kapısını açıp dans eden ve yere düşerek yaralanan sürücüyü, uygulama noktasında trafik polisi ekiplerinin fark etmesiyle cezadan kaçamadı. Sosyal medyada görüntüleriyle gündem olan gence 22 bin lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün müzik eşliğinde ilerleyen kamyonetin sürücüsü Emir Ayana, seyir halindeyken kapıyı açarak dans etmeye başladı. Bir anda dengesini kaybeden sürücü, yola düşerek yaralandı. Yaşananlar, araçta bulunan arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sürücünün düşmesiyle birlikte kontrolde kalan araçta panik yaşanırken, içeridekiler aracı güçlükle durdurdu. Yaralanan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, arkadaşları yaşanan kazayı sosyal medyada "Düşersek yere uzanırız" notuyla paylaştı.

Polis fark etti, cezadan kaçamadı

Görüntülerin gündem olmasının ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekipler şehrin farklı noktalarında yapılan denetim noktasına Emir Ayana isimli sürücü 14 EA 573 plakalı kamyonetiyle ekiplerin denetimine takıldı. Ekipler amirinin fark etmesi üzerine Emir Ayana'nın trafiği tehlikeye düşüren kişi olduğu tespit edildi. Sürücü Emir Ayana'nın kullandığı hafif ticari aracın yapılan kontrollerinde muayenesinin ve sigortasının olmadığı ayrıca haciz nedeniyle yakalamasının olduğu tespit edildi. Sürücü Ayana'ya 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 22 bin 830 TL idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan Ayana, işlemleri için sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dans Eden Sürücüye 22 Bin TL Ceza - Son Dakika

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