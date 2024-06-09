Darende'de Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi

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Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak nedeniyle birçok cadde ve yol göle döndü. Vatandaşlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Darende ilçesinde aniden bastıran yağmur yolları ve caddeleri göle çevirdi. İlçenin birçok noktasında vatandaşlar kapalı mekanlarda beklemek zorunda kaldı. Yağmura trafikte yakalanan vatandaşlar ise göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Cadde ve yolların biriken yağmur suyuyla göle döndüğü ilçede sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Yağışlarda nasibini alan Tohma çayının da rengi değişti. Yağışlar sonra çayın rengi kahverengiye döndü. - MALATYA