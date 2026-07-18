Darende\'de Trafik Kazası: Baba ve Oğlu Yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde seyir halindeki otomobilin aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ile oğlu yaralandı.

Kaza, Darende ilçesine bağlı Aşağıulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde olan 44 ZK 2311 plakalı otomobil önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan B.E. ile oğlu İ.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA