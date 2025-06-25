Darıca Belediye Başkanı\'nın Makamında İntihar Olayı

Darıca Belediyesi Başkanı Muzaffer Bıyık'ın makamında intihar eden ve başkanın da yaralanmasına sebep olan zabıta memuru toprağa verildi.

Olay, dün Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın makamında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başkan Muzaffer Bıyık ile konuşmak için belediye binasına gelen zabıta personeli Kerim Doğan (35), yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun, Başkan Muzaffer Bıyık'ın koluna da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zabıta personeli Kerim Doğan ve Muzaffer Bıyık, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zabıta memuru, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Gebze Pelitli Mezarlığı'na defnedildi. - KOCAELİ