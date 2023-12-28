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Darıca'da Akaryakıt İstasyonunda Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Darıca'da Akaryakıt İstasyonunda Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşen hırsızlık olayında çelik kasayı kırarak 4 bin TL çalan ve 100 bin TL maddi zarara yol açan 2 kişi İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şahıslar adliyeye sevk edildi ve biri tutuklandı.

Darıca\'da Akaryakıt İstasyonunda Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı
28.12.2023 - 21:18,
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde akaryakıt istasyonunda çelik kasayı kırarak 4 bin TL çalan ve 100 bin TL maddi zarar oluşturan 2 kişi yakalandı.

18 Kasım tarihinde Darıca ilçesinde akaryakıt istasyonunda çelik kasa kırılarak 4 bin TL çalındı ve 100 bin TL'lik maddi zarar meydana geldi. Yapılan şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen C.S. ve C.S. isimli 2 şahsı yapılan operasyonla İstanbul'da yakalandı. Şüpheli şahsın aracında yapılan aramada hırsızlık olayında kullanmış olduğu çelik kasada açmakta kullanılan spiral, murç, oksijen tüpü, eldiven, maske gibi birçok suç unsuru ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken gözaltına alınan şahıslar ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bir diğeri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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