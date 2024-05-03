Darıca'da bir markette çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Darıca'da bir markette çıkan yangın kontrol altına alındı

Darıca\'da bir markette çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir markette çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, büyük hasara yol açarken çıkış sebebi ise araştırılıyor.

03.05.2024 16:28
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir markette çıkan yangın korkuttu. Markette büyük hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayramoğlu Mahallesi Ahmet Rasim Caddesi'nde bulunan bir markette yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Markette büyük hasara yol açan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Darıca'da bir markette çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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