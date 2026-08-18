Darıca'da Boğulma Tehlikesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Darıca'da Boğulma Tehlikesi

Darıca\'da Boğulma Tehlikesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darıca'da 28 yaşındaki genç denizde boğulma tehlikesi geçirdi, müdahale ile kurtarıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 28 yaşındaki genç, sahil güvenlik ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

Olay, Darıca Millet Bahçesi Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren A.E. bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar ve sahil güvenlik ekipleri A.E.'yi sudan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.E., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Darıca'da Boğulma Tehlikesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da aile katliamı Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı Adana'da aile katliamı! Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı
Suudi Arabistan’da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı
Devrim Muhafızları Sözcüsü’nden Trump’a “gizli görüşme“ yalanlaması Devrim Muhafızları Sözcüsü'nden Trump'a "gizli görüşme" yalanlaması
Arda Turan’ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı
Pervin Buldan, 32 yıl önce öldürülen eşi Savaş Buldan cinayeti için Adalet Bakanlığına başvurdu Pervin Buldan, 32 yıl önce öldürülen eşi Savaş Buldan cinayeti için Adalet Bakanlığına başvurdu
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku

14:00
Necati Ateş “Net bilgidir“ diyerek Galatasaray’ın bomba transferini açıkladı
Necati Ateş "Net bilgidir" diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı
13:28
Sivas’ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
13:13
Abdullah Gül sessizliğini bozdu Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
12:54
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici’nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici'nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
12:51
Kentte bir ilk Sağlık Bakanı Memişoğlu “Göğsümüzü kabartan an“ notuyla paylaştı
Kentte bir ilk! Sağlık Bakanı Memişoğlu "Göğsümüzü kabartan an" notuyla paylaştı
12:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 14:13:23. #7.12#
SON DAKİKA: Darıca'da Boğulma Tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.