Darıca'da Boğulma Tehlikesi: 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Darıca'da Boğulma Tehlikesi: 3 Kişi Kurtarıldı

Darıca\'da Boğulma Tehlikesi: 3 Kişi Kurtarıldı
23.07.2025 23:28
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, arızalanan tekneden denize düşen 3 kişi sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde arızalanan tekneden denize düşen şahsı kurtarmaya çalışırken 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi. Sahil güvenlik ekipleri zamanında müdahale ederek, 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Darıca açıklarında seyreden tekne arızalandı. Teknedeki bir kişi denize düşerken, diğer yolcular boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için denize atladı. Ancak diğer 2 yolcu da rüzgarın ve akıntının etkisiyle boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, olay yerine zamanında ulaşarak facianın önüne geçti. Denize düşen 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Darıca'da Boğulma Tehlikesi: 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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