Darıca\'da Motosiklet Hırsızlığı: 2 Tutuklama

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosiklet hırsızlığından gözaltına alınan 17 yaşındaki 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Mart'ta ilçedeki motosiklet hırsızlığı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan inceleme ekipler, hırsızlık olayına ilişkin 11 Mart'ta 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan E.K. (17), Y.Y. (17) ile H.M. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Y.Y. ile H.M. tutuklandı. - KOCAELİ