Darıca\'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması

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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kazım Karabekir Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet ile Fiat Egea marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle otomobil ve motosiklette hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ