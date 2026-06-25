Darıca\'da Otomobil-Motosiklet Kazası

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tuzla Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Ters yöne giren sürücüsü öğrenilemeyen 34 PES 234 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 41 BBR 051 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ