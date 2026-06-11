Darıca'da Silahlı Saldırı: 2 Azmettirici Yakalandı - Son Dakika
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Darıca'da Silahlı Saldırı: 2 Azmettirici Yakalandı

Darıca\'da Silahlı Saldırı: 2 Azmettirici Yakalandı
11.06.2026 22:40
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Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki silahlı saldırının azmettiricileri yakalandı, 4 tutuklu sayısı yükseldi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, olayın azmettiricileri oldukları tespit edilen 2 şüpheli, Gebze'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Darıca ilçesinde bir iş yerine yönelik 21 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayın azmettiricilerinin S.Ş. ile K.Ö. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, 10 Haziran'da Gebze ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden K.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 Haziran tarihinde de olayın faili olan 3 şüpheli yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 4'e yükseldi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Kocaeli, Darıca, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Darıca'da Silahlı Saldırı: 2 Azmettirici Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nur Çemen Nur Çemen:
    güzel haber ki yakalandılar da bu tür olayları duyunca hemen en kötüsünü düşünüyo insan açıkçası ama sonradan detaylar çıkıyo genelde işin içi başka oluyo yani azmettirici diye isimlendirilen insanlar da başka bir şey miş diyebiliriz bu da bize olan bakış açısını değiştiriyo hep böyle konular abartılır gibi geliyo bana merak ettim bu olayın arka planı ne 0 0 Yanıtla
  • Tuğba Keng Tuğba Keng:
    Tabii ki de erkekler yapıyor böyle şeyler, her zaman böyle olur. Kadınlar da vardır elbette ama asıl sorun burada erkeklerin kontrol edemediği arzularıdır. 0 0 Yanıtla
  • Selçuk Besıktas Selçuk Besıktas:
    yazık lan bu insanlar ne yapıyo kendilerine bu kadar şiddet niye gerekli yahu hem de masum hayvanlar bile bu tür ortamlarda stres yaşıyo sonra hepsi birbirini yiyo 0 0 Yanıtla
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