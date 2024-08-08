Darp edilen kişinin kredi kartlarıyla alışveriş yapan gasp şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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Darp edilen kişinin kredi kartlarıyla alışveriş yapan gasp şüphelileri yakalandı

İzmir Karşıyaka'da bir kişiyi darp ederek cep telefonunu ve kredi kartlarını gasp eden 3 şüpheli, marketten yapılan alışveriş anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, 20 saatlik kamera görüntüleri incelenerek tespit edildi ve tutuklandı.

08.08.2024 20:59
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Darp ettikleri kişinin kredi kartlarıyla böyle alışveriş yaptılar

Gasp şüphelileri 20 saatlik kamera görüntüleriyle tespit edilip yakalandı

İZMİR - İzmir Karşıyaka'da, darp ettikleri kişinin cep telefonunu ve kredi kartlarını gasp eden şüphelilerin marketten alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 7 Temmuz saat 01.10 sıralarında Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.A.'yı önce darp ederek zorla telefonunu ve kredi kartlarını alıp daha sonra da kredi kartlarıyla 3 bin 500 TL civarında market alışverişi yapan 3 şüpheli, marketin güvenlik kamerasıyla anbean kayda alındı.

5 noktada 20 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandılar

İş yerindeki görüntülerin yanı sıra 5 ayrı noktada 20 saatlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şahıslar yapılan çalışmalar sonucunda, 6 Ağustos günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla Torbalı ilçesindeki adreslerinde kıskıvrak yakalandı. Operasyonda mağdura ait telefon ele geçirilirken, gözaltına alınan A.K., M.S.S., ve E.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Karşıyaka, Alışveriş, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Darp edilen kişinin kredi kartlarıyla alışveriş yapan gasp şüphelileri yakalandı - Son Dakika

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