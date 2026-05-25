Datça'da Mahsur Kalan İki Vatandaş Kurtarıldı
Datça'da Mahsur Kalan İki Vatandaş Kurtarıldı

25.05.2026 22:59
Muğla'nın Datça ilçesinde, Karya Yolu'nda mahsur kalan iki kişi, yapılan çalışmalarla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.00 sıralarında Kızlan Mahallesi Karya Yolu mevkiinde meydana geldi. Bölgede 2 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ekipler harekete geçirildi. Muğla AFAD koordinasyonunda yürütülen kurtarma çalışmalarına Muğla MAG AME Datça ekipleri de 1 araç ve 5 personel ile destek verirken Datça İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı asayiş timleri ile koordineli şekilde çalışma gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren saha çalışmasının ardından E.K. (32) ve B.K. (60) isimli vatandaşlara güvenli şekilde ulaşıldı. Mahsur kalan vatandaşların tahliye işlemleri tamamlanırken, B.K. isimli vatandaş gerekli sağlık kontrolleri için 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek Datça Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

