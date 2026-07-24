Datça’da makilik alanda yangın: "2 dönüm makilik zarar gördü"

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 dönümlük makilik alan zarar gördü.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Datça ilçesi Emecik Mahallesi Sarıliman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Datça Orman İşletme Şefliği ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 1 yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çalışma yürüttü. Vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 dönümlük makilik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.