Datça'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Datça'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Datça\'da Yangın Kontrol Altına Alındı
16.06.2026 19:38
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Datça'da arıcıların konaklama alanında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Datça ilçesinde arıcıların konaklama alanında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Datça ilçesi Yazı Mahallesi Esentepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangının çevredeki ormanlık alanlara sıçramasını önledi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının, arıcılık faaliyetleri kapsamında kovanların bulunduğu konaklama alanında çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yetkililer, yaz aylarında artan sıcaklık ve rüzgar nedeniyle vatandaşları yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Datça, Muğla, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Datça'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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