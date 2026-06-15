Tanju Çolak'ın hedef aldığı ismin Mehmet Büyükekşi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Tanju Çolak'ın hedef aldığı ismin Mehmet Büyükekşi olduğu ortaya çıktı

15.06.2026 23:06
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Eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın milli maçın ardından yaptığı iddia edilen değerlendirmelerde ''Uyuyor musun sen? Gideceksin! Kim bunlar, futboldan mı gelmişler futbol için ne yapmış? Tanımıyorum. İstifa edeceksin" diyerek hedef aldığı kişinin mevcut TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu değil, eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi olduğu, eski bir videonun yeniden dolaşıma sokulduğu ortaya çıktı.

Türkiye’nin FIFA 2026 Dünya Kupası ilk maçında Avustralya’ya 2-0 kaybetmesinin ardından eski milli futbolcu Tanju Çolak’ın değerlendirmeler yaptığı yaptığı iddia edilen bir videosu internette hızla yayıldı.

TANJU ÇOLAK'IN HEDEF ALDIĞI KİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Videoda Çolak’ın, "Uyuyor musun sen? Gideceksin! Kim bunlar, futboldan mı gelmişler futbol için ne yapmış? Tanımıyorum. İstifa edeceksin" diyerek mevcut Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu hedef aldığı iddia edildi.

SÖZLERİ ESKİ BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'YE

Ancak kısa sürede gerçek ortaya çıktı. Söz konusu videonun güncel olmadığı, Tanju Çolak’ın bu açıklamaları geçmişte eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi dönemi için yaptığı belirlendi. Eski bir videonun, Avustralya yenilgisinin ardından manipüle edilerek yeniden dolaşıma sokulduğu anlaşıldı.

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Son Dakika Dünya Kupası Tanju Çolak'ın hedef aldığı ismin Mehmet Büyükekşi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tanju Çolak'ın hedef aldığı ismin Mehmet Büyükekşi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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