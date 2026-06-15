Survivor Ekstra canlı yanınında Seren Ay ile Murat Özarı birbirine girdi - Son Dakika
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Survivor Ekstra canlı yanınında Seren Ay ile Murat Özarı birbirine girdi

15.06.2026 23:10
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Survivor 2026'ya veda eden ve yorumlarıyla dikkat çeken Seren Ay Çetin ile spor yorumcusu Murat Özarı, Survivor Ekstra canlı yayınında sert bir tartışma yaşadı. Nagihan Karadere üzerinden başlayan polemik kısa sürede büyürken, ikilinin "Sen kimsin!" ekseninde birbirine meydan okuduğu sert polemik uzun süre devam etti.

Survivor 2026'ya veda eden boksör Seren Ay Çetin ile programın daimi yorumcusu Murat Özarı, Survivor Ekstra canlı yayınında kelimenin tam anlamıyla birbirine girdi. Karşılıklı ağır ithamların havada uçuştuğu programda Seren Ay'ın "Siz kimsiniz!" çıkışı yayına damga vurdu.

Survivor Ekstra canlı yanınında Seren Ay ile Murat Özarı birbirine girdi

 Survivor 2026'nın ardından ekrana gelen değerlendirme programı Survivor Ekstra, televizyon tarihine geçecek büyüklükte bir tartışmaya sahne oldu. Yarışma boyunca sergilediği performansla ve boks kariyeriyle adından söz ettiren eski yarışmacı Seren Ay Çetin, kendisine sert eleştiriler yönelten spor yorumcusu Murat Özarı ile canlı yayında adeta hesaplaştı. Turnuvanın güçlü isimlerinden Nagihan Karadere üzerinden başlayan polemik, tarafların kontrolü kaybetmesiyle dev bir kavgaya dönüştü.

"SİZ KİMSİNİZ Kİ BENİM AİLEME LAF EDİYORSUNUZ?"

Programın ilerleyen dakikalarında tansiyonun yükselmesiyle Seren Ay Çetin, Murat Özarı'nın geçmişte kendisi ve ailesi hakkında yaptığı yorumları masaya getirdi. Özarı'ya dönerek sesini yükselten Seren Ay, "Siz gelip de benim aileme 'yetiştirememiş' falan diyorsunuz. Kimsiniz siz!" diyerek sert bir çıkış yaptı. Murat Özarı'nın şaşkınlıkla "Ben mi?" yanıtını vermesi üzerine öfkesi daha da katlanan eski yarışmacı, "Kimsiniz? Evet, sizsiniz!" sözleriyle tepkisini sürdürdü.

Survivor Ekstra canlı yanınında Seren Ay ile Murat Özarı birbirine girdi

"EKMEĞİNİZİ KAZANDIĞINIZ PROGRAMA DAVET EDİLEREK GELDİM!"

Tartışmanın kişisel bir hesaplaşmaya dönüşmesiyle Seren Ay Çetin, Murat Özarı'nın televizyon dünyasındaki varlığını ve yorumculuğunu hedef aldı. Çetin, "Babanızın oğluymuş gibi gelip de burada oturup... Ben, sizin yorumladığınız, ekmeğinizi kazandığınız bu programa davet edilerek gelmiş başarılı bir sporcuyum!" ifadelerini kullandı. Bu ağır itham karşısında sinirlerine hakim olmakta zorlanan Murat Özarı ise, "Evet, ne yapalım yani?" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Survivor Ekstra canlı yanınında Seren Ay ile Murat Özarı birbirine girdi

"SEN DOĞMADAN ÖNCE BENİM MİLLİ MADALYAM VARDI!"

Seren Ay Çetin'in "Televizyonunuz yok ki sizin, buradan davet ediliyorsunuz" şeklindeki sert eleştirilerine, deneyimli yorumcu Murat Özarı'dan yanıt gecikmedi. Kendisinin spor geçmişine ve yaşına vurgu yapan Özarı, "Sen daha doğmadan önce, benim Akdeniz Oyunları'nda, 1983 senesinde milli madalyam vardı!" diyerek kariyer hatırlatmasında bulundu.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU 

İkilinin birbirlerinin sözünü keserek adeta çığlık çığlığa tartıştığı o anlar, ekran başındakileri buz kestirirken reji ekibi turnuvanın gidişatını toparlamakta güçlük çekti. Sosyal medya platformlarına da düşen video binlerce paylaşım ve yorum alarak en çok konuşulan viral içeriği haline geldi.

Survivor Ekstra canlı yanınında Seren Ay ile Murat Özarı birbirine girdi

Nagihan Karadere, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Survivor Survivor Ekstra canlı yanınında Seren Ay ile Murat Özarı birbirine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor Ekstra canlı yanınında Seren Ay ile Murat Özarı birbirine girdi - Son Dakika
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