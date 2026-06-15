Mahallede Cep Telefonu Şebekesi Çekmiyor - Son Dakika
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Mahallede Cep Telefonu Şebekesi Çekmiyor

Mahallede Cep Telefonu Şebekesi Çekmiyor
15.06.2026 23:14
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Malatya'nın Aliçeri Mahallesi'nde vatandaşlar, telefon görüşmeleri için elektrik direklerine çıkıyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Aliçeri Mahallesi Maskarlar Mezrası'nda yaşayan vatandaşlar, cep telefonu şebekesinin çekmemesi nedeniyle telefon görüşmelerini elektrik direklerine çıkarak yapmak zorunda kaldıklarını belirterek yetkililerden çözüm istedi.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgede cep telefonu şebekesinin büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiğini öne süren mahalle sakinleri acil durumlarda dahi iletişim kuramadıklarını ifade ederek, telefonla konuşabilmek için elektrik direklerine ya da yüksek noktalara çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Mahalle sakinlerinden Aliseydi Maskar, mezraya yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir baz istasyonu bulunduğunu ama yeterli kapsama sağlamadığını belirterek, "Depremden sonra telefonlarımız burada hiçbir şekilde çekmiyor. Konuşabilmek için direklere ya da yüksek yerlere çıkıyoruz. Nereye müracaat ettiysek bir sonuç alamadık. Yaklaşık 300 metre mesafede bir verici kuruldu ama sadece bir evi çekiyor. Köyün tamamına hizmet vermesi için yer tahsis edildi ama beklenen faydayı sağlamadı" dedi.

Acil durumlarda iletişim kurabilmek için elektrik direğine çıkmak zorunda kaldıklarını kaydeden Maskar, "Elektrik direğine çıkarak konuşuyoruz. Bu da hayatımızı tehlikeye atıyor. Herkes direğe çıkamıyor, çıkanlar da büyük risk alıyor. Bölgemize ek bir verici kurulmasını ya da mevcut vericinin güçlendirilmesini istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Teknoloji, 3. Sayfa, Akçadağ, Malatya, Deprem, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mahallede Cep Telefonu Şebekesi Çekmiyor - Son Dakika

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