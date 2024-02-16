DBP Parti Meclis üyesi tutuklandı
ADIYAMAN - Adıyaman'da 2023 yılındaki milletvekilliği seçimlerinde Yeşilsol Parti'den milletvekili adayı olan ve şu an DBP Parti Meclisi üyesi olan İzzet K., 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının PKK silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde Demokratik Bölgeler Partisi Parti Meclisi üyesi İzzet K'nın evine operasyon düzenlenmiş ve İzzet K., gözaltına alınmıştı. Jandarma tarafından 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilmişti.
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden sonra toplanan yardımlardan Adıyaman'da bulunan ve öldürülen teröristlerim ailelerine nakdi yardımda bulunduğu ve bu ailelere konteyner temin ettiği, geçmiş yıllarda Adıyaman İl Merkezinde düzenlenen terörist cenazeleri için törenler ve anma etkinlikleri, PKK terör örgütü elebaşı Apo'ya özgürlük yürüyüşleri, açlık grevleri, Kobani olaylarına destek eylemleri ve canlı kalkan eylemleri gibi bir çok sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği tespit edilen İzzet K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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