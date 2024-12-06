İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 31 tutuklama
İZMİR - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İzmir merkezli 32 ilde gerçekleştiren dev şafak operasyonunda gözaltına alınan 100 şüpheliden 31'i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüte finans olarak destek verdiği suçlamasıyla 114 şüphelinin adresleri belirlendi. İzmir merkezli 32 ilde belirlenen adreslere 3 Aralık sabahı saat 06.45 sıralarında gerçekleştirilen eş zamanlı şafak operasyonunda adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 32 ayrı dijital materyal ve 1 yasaklı yayın ele geçirilirken operasyon kapsamında toplam 100 şüpheli gözaltına alındı.
31 tutuklama
Şüphelilerden 59'u jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest kalırken 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 31'i tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 6'sı yurt dışında olduğu belirlenen 14 firariyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › DEAŞ'a Operasyon: 31 Tutuklama - Son Dakika
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