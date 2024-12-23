DEAŞ'a Para Gönderen 5 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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DEAŞ'a Para Gönderen 5 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da DEAŞ'ın çatışma bölgelerine para gönderen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı.

23.12.2024 10:54
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İstanbul'da silahlı terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki örgüt üyelerine para gönderen, yurt dışında elde edilen parayı Türkiye'ye getirerek Suriye'deki çatışma bölgelerine aktaran şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Silahlı terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarına para gönderen, yurt dışında elde ettiği gelirlerini örgüt üyeleri aracılığıyla Türkiye'ye getirerek Suriye çatışma bölgelerine aktaran şüphelilere yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise firari olduğu belirlenirken, firarilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, çeşitli örgütsel doküman ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüphelinin üzerinde 55 bin euro para bulundu. Olaya ilişkin soruşturma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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