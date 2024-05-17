DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa ve Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin saklandıkları adresler belirlendi. Ekiplerce Şanlıurfa ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?