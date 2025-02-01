DEDAŞ'ın Açık Panoları Tehlike Arttırıyor - Son Dakika
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DEDAŞ'ın Açık Panoları Tehlike Arttırıyor

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Şanlıurfa'da DEDAŞ'ın açık kalan panoları, vatandaşlar için büyük tehlike oluşturmakta.

01.02.2025 10:01
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DEDAŞ'ın açık panoları tehlike saçıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Dicle Elektrik A.Ş.'nin açık bırakılan elektrik panoları tehlike saçıyor.

Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki işlek Karşıyaka Caddesi üzerindeki elektrik panosu iddiaya göre, iki aydır kapağı açık halde mahallenin enerji ihtiyacını karşılıyor. İş yerlerinin önündeki kaldırım üzerinde bulunan açık panonun çocuklar için büyük tehlike oluşturduğunu belirten esnaf Kerim Kaban, yetkililere bildirmelerine rağmen herhangi bir çalışmanın yapılmadığını söyleyerek, "İki aydır bu şekilde açık duruyor. Biz gerekli mercilere bildirmemize rağmen gelip giden olmadı. Yani gelip iki vida takacaklar fakat halen beklemekteyiz" ifadelerini kullandı. Mahalleli açık panonun DEDAŞ yetkililerince kapatılmasını bekliyor.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, 3-sayfa, Enerji, Yaşam, Dicle, Son Dakika

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