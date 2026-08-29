Dede Baltacı Cinayeti Aydınlatıldı - Son Dakika
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Dede Baltacı Cinayeti Aydınlatıldı

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Ankara'da 18 yıl süren Dede Baltacı cinayeti, 4 şüphelinin tutuklanmasıyla aydınlatıldı.

Ankara'da 18 yıldır faili meçhul kalan Dede Baltacı'nın cinayeti aydınlatıldı. İncelemelerin yeniden başlatılması sonucu olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, cezaevinde bulunan diğer şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aydınlatılan faili meçhul cinayetlere bir yenisi daha eklendi. 2008 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde ölü bulunan Dede Baltacı olayıyla ilgili, dosya Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalarla yeniden incelendi. Yeni nesil teknolojik imkanlardan da yararlanıldığı çalışmalar çerçevesinde ekipler 5 şüpheli tespit etti. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun ardından F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başka bir suçtan cezaevinde olan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dede Baltacı Cinayeti Aydınlatıldı - Son Dakika

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