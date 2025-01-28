Dede ve Babaannesi Katili Tutuklandı

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Dede ve babaannesini öldüren şüpheli tutuklandı

Mersin'in Mut ilçesinde dede ve babaannesini öldüren şüphelinin mahkemede "öldürdüm bir sebebi yok" dediği öğrenilirken cezaevine giderken ise " Bana ihanet edenlerin hepsi ölecek" ifadelerini kullandı

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde dedesi ile babaannesini bıçakla öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının ifadesinde 'Öldürdüm bir sebebi yok' dediği öğrenildi.

Olay, dün ilçeye bağlı Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dede Hüseyin ile babaanne Gülüzar A.'yı 3 gün önce cezaevinden çıkan ve evlerinde kalan torunları Hüseyin A. (19), bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası kaçan şüpheli Hüseyin A. polisin bir saatlik çalmasıyla yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli Hüseyin A. bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede ifadesinde "öldürdüm bir sebebi yok" dediği öğrenilen şüpheli cezaevine giderken ise " Bana ihanet edenlerin hepsi ölecek" ifadelerini kullandı.