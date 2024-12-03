Define Avcıları Suçüstü Yakalandı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde izinsiz kazı yapan iki şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Taşköprü ilçesinde N.K. ve M.Y. isimli şahısların define bulmak amacıyla kazı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından şahıslar izinsiz kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Olayın yaşandığı alanda yapılan aramada 1 adet dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince N.K. ve M.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. - KASTAMONU