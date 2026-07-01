Define Çukuruna Düşen Boğa Kepçeyle Kurtarıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde definecilerin kazdığı çukura düşen boğa kepçeyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Suluova ilçesine bağlı Soku köyünde arazide defineciler tarafından açıldığı değerlendirilen çukura bir boğa düştü. Mahsur kalan hayvanını kendi imkanlarıyla kurtaramayan sahibi, Suluova itfaiyesinden yardım istedi.

Köye giden ekipler kepçeden sarkıtılan halatı boğanın boynuzlarına bağladı. Boğa, çukurdan yukarı çekilerek güvenli şekilde kurtarıldı. Hayvan sahibi ekiplere teşekkür etti. - AMASYA