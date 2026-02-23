Define Heyecanı: Hatay'da Devasa Kuyu Kazıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Define Heyecanı: Hatay'da Devasa Kuyu Kazıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Define Heyecanı: Hatay\'da Devasa Kuyu Kazıldı
23.02.2026 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Define Heyecanı: Hatay\'da Devasa Kuyu Kazıldı
Haber Videosu

Hatay'da define aramak için 40 metre derinliğinde kuyu kazmış C.K. tutuklandı, hiçbir malzeme bulamadı.

Hatay'da define aramak için evinin bahçesine 40 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde kuyu açan şahsın yaklaşık 2 yıllık süreçte devasa kuyuyu kazdığı ortaya çıktı. Görünümüyle hayrete düşüren kuyuda herhangi bir malzeme bulamayan şahıs mahkemece tutuklandı.

Define hevesiyle 40 metrelik kuyuyu evinin bahçesine 2 yılda kazdı

3 METRE GENİŞLİĞİNDE TÜNEL BULUNDU

Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'nde yaşayan C.K. isimli şahıs, define hevesiyle evinin bahçesinde kuyu kazma ya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Payas İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince kültür ve tabiat eşyalarına yönelik kaçakçılık suçları ile ilgili yapılan saha çalışması yapıldı. Şüpheli şahsın ikametinde ve arazisinde ve bahçesinde yapılan aramalarda; elektrik ve havalandırma düzenekleri kurulu olan yaklaşık 40 metre derinlikte ve 3 metre genişliğinde tünel, ve belli bir genişlik ve yükseklikte çukur tespit edildi. Olay yerinde; yük taşıyıcı vinç, jeneratör, gaz maskesi ve filtresi, dedektör, tarihi eser arama çubuğu, kırıcı, çok sayıda kazma, kürek, halat ve elektrik kablosu ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Tünel ve çukurlarda Jandarma görevlileri ile AFAD ekipleri birlikte arama faaliyetleri yapılacağı ve tünelin içerisinin tespit edileceği öğrenildi. Olayla ilgili şüpheli C.K. isimli şahıs "izinsiz kazı yapmak" suçundan gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın define hevesiyle devasa kuyuyu yaklaşık 2 yıllık süreçte gece ve gündüz süren çalışmalarla kazdığı ve herhangi bir malzeme bulamadan yakayı ele verdiği ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Payas, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Define Heyecanı: Hatay'da Devasa Kuyu Kazıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel gün felakete döndü Genç kadından aylardır haber yok Güzel gün felakete döndü! Genç kadından aylardır haber yok
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Bursa’da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı Bursa'da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

09:29
Casperlar suç örgütüne bilgi aktaran 7’si polis 14 zanlı tutuklandı
Casperlar suç örgütüne bilgi aktaran 7'si polis 14 zanlı tutuklandı
09:25
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise’den açıklama var
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var
09:16
Galatasaray’dan bomba hamle Karşı oldukları şeyi TFF’den isteyecekler
Galatasaray'dan bomba hamle! Karşı oldukları şeyi TFF'den isteyecekler
09:09
Fenerbahçe’den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
08:51
Türkiye’den El Mencho’nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
Türkiye'den El Mencho'nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
08:31
Yeni kar yağışı geliyor Tarih verildi
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
08:13
Öğretmenlere çifte müjde Hem zam hem de atama var
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 09:37:32. #7.11#
SON DAKİKA: Define Heyecanı: Hatay'da Devasa Kuyu Kazıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.