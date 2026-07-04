Define Kazısında Göçük: 1 Ölü - Son Dakika
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Define Kazısında Göçük: 1 Ölü

Define Kazısında Göçük: 1 Ölü
04.07.2026 17:35
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Eskişehir'de define ararken göçük altında kalan Hakan Çilingir'in cenazesi 18 saat sonra çıkarıldı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde define aramak için kazdıkları tünelde göçük oluşması sonucu toprağın altında kalan şahsın cenazesi, 12 metre derinliğe inen ekiplerin 18 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.

Olay, İnönü ilçesinin Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında Hakan Çilingir'in (42) de aralarında bulunduğu bir grup, dün akşam saatlerinde bir evin bahçesine girerek kaçak kazı yaptı. Su kuyusu yakınlarında yaptıkları kazının ardından beline bağlanan iple tünele giren Çilingir, göçük oluşması sonucunda toprağın altında kaldı.

Cenaze 18 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince iş makineleri ile yapılan çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde Hakan Çilingir'in cansız bedenine ulaşıldı. Bu esnada yaşanan toprak kayması sonucunda Çilingir'in cenazesi tekrar toprak altında kaldı. Çilingir'in cansız nedeni, yaklaşık 18 saatlik çalışma sonucu 12 metre derinlikte toprağın altından çıkarıldı.

6 kişi gözaltına alındı

İki çocuk babası olduğu öğrenilen Çilingir'in cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan kaçak kazıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, İnönü, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Define Kazısında Göçük: 1 Ölü - Son Dakika

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