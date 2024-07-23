Defineciler Tarafından Kazılan Kuyuda Düşen Yavru Tilki Kurtarıldı

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Van'ın Edremit ilçesinde defineciler tarafından kazıldığı düşünülen 10 metrelik kuyuya düşen yavru tilki kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, Edremit ilçesinin Yeşilvadi bölgesinde meydana geldi. Daha önce defineciler tarafından kazıldığı düşünülen 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru tilki, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı. Kuyudan çıkarılan yavru tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - VAN