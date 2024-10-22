Defne\'de Yangın Söndürüldü

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Hatay'ın Defne ilçesinde bir işyerinde çıkan yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı işyerinde maddi hasar oluştu. - HATAY